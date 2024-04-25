الخميس 25 أبريل 2024
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حصول "تمريض أسيوط" على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

حصلت كلية التمريض بجامعة أسيوط على تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية، والتعليمية، والبحثية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ التهنئة لأسرة كلية التمريض على الجهد الكبير المبذول؛ للنهوض بالكلية، والارتقاء بها، مما أهلها للحصول على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مثمنًا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة؛ لتقديمه الدعم الفني للكليات، لتأهيلهم للاعتماد.

كلية التمريض تم اعتمادها مرتين متتاليتين


وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إن كلية التمريض تم اعتمادها مرتين متتاليتين؛ لتواصل بذلك إنجازاتها الأكاديمية، والتعليمية، والبحثية، وتنجح بالعمل بروح الفريق في حصولها على الاعتماد، وهو ما يعني حرص الجامعة، وكلياتها على استدامة الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى ما تتمتع به إدارة الكلية، وكوادرها؛ من قدرة عالية على استيعاب أساليب التعليم الحديثة، وتنمية، وتطوير المهارات لدى الطلاب؛ للحصول على تأهيل أكاديمي متكامل، وتطوير المعرفة الضرورية التي تتطلبها مزاولة المهنة؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

إدارة الكلية مستمرة في خطتها الهادفة إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية


وأضافت الدكتورة سماح عبدالله عميد الكلية، أن حصول الكلية على تجديد الاعتماد؛ يأتي تتويجًا لتضافر جهود أسرة الكلية، والدعم غير المحدود الذي يقدمه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ مما يضع على عاتقنا جميعًا؛ مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز، والالتزام باستراتيجية الجامعة، مؤكدة أن إدارة الكلية مستمرة في خطتها الطموحة، الهادفة إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية، ومستوى الخريجين، والبرامج التعليمية المتميزة، التي تواكب سوق العمل، والحرص على التطوير، ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة، والمجتمع.

وأشارت الدكتورة ناهد شوكت مدير وحدة ضمان الجودة، إلى أن الكلية استقبلت وفدًا ممثلًا عن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد خلال نوفمبر 2023؛ للوقوف على إمكانيات الكلية، والبنية التحتية، والمعامل، والوحدات بالأقسام المختلفة، وتم إجراء اللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الأكاديمية، وطلاب الدراسات العليا، وتم استيفاء كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية، والفعالية التعليمية؛ وفق تقارير المراجعين، والخبراء.

جامعة أسيوط جامعات الجيل الرابع حصلت كلية التمريض على تجديد اعتمادها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلية التمريض تم اعتمادها مرتين متتاليتين

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