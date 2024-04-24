القيادات الدينية الإسلامية ومطرانية أسيوط يزورون مصابى غزة بمستشفى أسيوط الجامعى

زار وفد من القيادات الدينية بمديرية الأوقاف وبيت العائلة المصرية ومطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس الأطفال والكبار من مصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفيات أسيوط الجامعية.

جاء ذلك بحضور الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس والشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب والدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، وبعض الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

الزيارة تعبير وتضامن مع آلامهم

قال الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، إن هذه الزيارة تأتي كتعبير عن التضامن مع آلامهم ومعاناتهم. فيما أجرى المطران محادثة مع الأطفال المصابين وأسرهم بكل حب وتعاطف، متمنيًا لهم الشفاء الكامل من الله والعودة إلى منازلهم بسلام.

وأكد الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن القيادات الدينية بالمحافظة حرصت على مؤازرة المصابين وذويهم، في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية والذي يعد واجبا علينا تجاه أخواتنا، وتقديم كل الدعم والمساندة، لجميع المصابين وذويهم على أرض المحافظة.

وأكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، على تقديم المستشفيات الجامعية بأسيوط كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة وأن ذلك يأتى فى إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية وتأكيدًا لدور الجامعة المجتمعى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الإمكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وصول مجموعة ثانية من الأشقاء الفلسطينين المرضي والجرحي المصابين في أحداث غزة إلي المستشفيات الجامعية، والبالغ عددهم (30) مريضًا، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية العاجلة لهم، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة.

كما استقبلت جامعة أسيوط (87) مرافقًا لحالات المرضي من الأشقاء الفلسطينيين، وتم استقبالهم وتسكينهم بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ بالمدينة الجامعية وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامه فاروق مدير مستشفى الاصابات، هذا فضلًا عن تسكين مرافقي الحالات المريضة والمصابة بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مصابي غزة بمستشفى أسيوط الجامعي

مصابي غزة

مصابي غزة بمستشفى أسيوط الجامعي

مستشفى أسيوط الجامعي

أسيوط الجامعي

مصابي غزة بمستشفى أسيوط

مصابي غزة بمستشفى أسيوط الجامعي

مصابين غزة