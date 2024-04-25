حصول برنامجي الإنتاج النباتي والأراضي والمياه بكلية الزراعة بأسيوط على اعتماد "جودة التعليم"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن نجاح كلية الزراعة في الحصول على الاعتماد البرامجي؛ لاثنين من برامجها، وهما: الإنتاج النباتي، والأراضي والمياه، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وأعرب الدكتور المنشاوي؛ عن فخره بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لسلسلة إنجازات جامعة أسيوط، والذي يأتي مؤكدًا الحرص الدائم على تطوير البرامج التعليمية؛ لتأهيل خريجيها، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم؛ لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلي، والدولي؛ بكفاءة عالية، موجهًا خالص التهنئة لأسرة كلية الزراعة؛ على جهودها الحثيثة لتحقيق الاعتماد.



اعتماد برنامجين من كلية واحدة يؤكد مكانتها المتميزة تعليميًا وبحثيًا وخدميًا



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن اعتماد برنامجين من كلية واحدة؛ يؤكد مكانتها المتميزة تعليميًا، وبحثيًا، وخدميًا، وما تتمتع به إدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب؛ من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، والتي لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية، وتطوير المهارات لدى الطلاب؛ للحصول على تأهيل أكاديمي متكامل، وتطوير المعرفة الضرورية التي تتطلبها مزاولة المهنة، واحتياجات سوق العمل.



وأشار الدكتور المنشاوي؛ إن هذا الاعتماد الجديد يأتي في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية في الاعتماد الأكاديمي، والإداري، وتحسين جودة الأداء؛ وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية، وفي إطار الخطة التنفيذية لكلية الزراعة في ضوء خطة الجامعة؛ للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع في تقديم خدمات تعليمية مميزة، كما أنه يلقي الضوء على حجم العمل في الجامعة، والكلية، والإنجازات التي تتم، والتي توجت بهذا الاعتماد.



ومن جانبه، ثمن الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة؛ هذا النجاح الفريد الذي حققته الكلية كأول كلية من كليات جامعة أسيوط؛ تحصل على الاعتماد البرامجي، موجهًا جزيل الشكر لإدارة الجامعة، وأسرة الكلية، علي الجهود المتواصلة؛ لتأهيل برامج الكلية، وتوفير كافة الاحتياجات، والموارد اللازمة؛ لاستيفاء المعايير القومية القياسية، التي أهلتها، وبقوة؛ للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.