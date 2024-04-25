محافظ أسيوط: سرعة إنهاء أعمال مدينة ناصر الجديدة لتحقيق فرص استثمارية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية (إحدى مدن الجيل الرابع)، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وشدد سعد على تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية والوحدات السكنية وغيرها من الخدمات التي تعمل على توفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد لإحداث تنمية حقيقية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة؛ بمكتبه بديوان عام المحافظة.

تنفيذ المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية

تناول اللقاء ما تم تنفيذه من المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها فضلًا عن الوحدات السكنية والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لطرحها وتسليمها إلى المواطنين وفقًا لإعلانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية التي يتم طرحها تباعًا، فضلًا عن استعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من مشروعات المرافق والبنية الاساسية ومشروعات الخدمات بالمدينة.

أشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة وزياراته الميدانية المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها، منها تفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بالمدينة والتي تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب كما تابع أعمال تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل.

أشاد محافظ أسيوط بمعدلات الإنجاز والجهد المبذول من الجهات المعنية في هذا الشأن لتكون مدينة وصرحا سكنيا جديدا يضاف إلى عدد من المدن الجديدة التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية، ضمن خطط الدولة المستدامة، موجهًا بسرعة نهو مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة وتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل، فضلًا عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات، فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.