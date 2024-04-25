تفحم طفلة وإصابة اثنين فى حريق داخل عقار بالتجمع الأول

شبَّ حريق بعقار في التجمع الأول مكون من 6 طوابق بالدور الأخير، أسفر عن تفحم طفلة وإصابة طفلين آخرين وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده في الأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات في التجمع الأول، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيَّن مصرع طفلة وإصابة 2 آخرين، وجارٍ السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة.