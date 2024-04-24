الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة سيدة في حريق حظيرتي مواشي ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت سيدة باختناق فى حريق نشب داخل  حظيرتي مواشى، بعزبة أحمد بقرية الفنت بمجلس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا يفيد، بنشوب حريق داخل حظيرتين مواشى فى عزبة تابعة لمجلس قروى الفنت بمركز الفشن جنوب بنى سويف، ودفعت قولت الحماية المدنية بسيارات الأطفاء إلى وقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

تم نقل سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف عزيزة. ع. ح مصابة بحالة اختناق وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لها داخل المستشفى.

حظيرتين مدينة الفشن بني سويف قوات الحماية المدنية الأجهزة الأمنية مديرية أمن بنى سويف سيارة إسعاف

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