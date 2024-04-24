الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق مصنع النصر للمسبوكات بالوراق

حريق
حريق

يعاين فريق من المعمل الجنائى موقع أحد مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش التابعة لقسم الوراق بالجيزة، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وإعداد تقرير فنى عن بداية نشوبه ونهايته والعوامل التى ساعدت على انتشار الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الحريق، ومن المقرر الاستماع إلى شهود عيان الواقعة والمسئولين عن المكان الذى نشب به الحريق على سبيل الاستدلال للوقوف على ملابسات الواقعة.

وسيطر رجال الحماية المدنية في الجيزة، على حريق هائل شب في أحد مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش التابعة لقسم الوراق بالجيزة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقت الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بحدوث حريق هائل في أحد مصانع النصر للمسبوكات المصرية بقرية طناش، ما تسبب في التهام النيران محتويات المصنع دون وجود خسائر في الأرواح.

وعلى الفور تم إرسال 3 سيارات إطفاء إلى مقر الحريق، حيث تمت السيطرة على ألسنة اللهب عقب فصل التيار الكهربائى والغاز عنها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحريات.

المعمل الجنائي مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية قرية طناش قسم الوراق الجيزة ملابسات الحريق تقرير فنى انتشار الحريق

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