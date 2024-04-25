"ألقوه في الترعة حيا".. لماذ قتل 6 متهمين شابا وكبلوه بعد تصوير مقطع فاضح؟

كشفت تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 15414 لسنة 2023 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5479لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ6 متهمين بقتل شاب وإلقاءه حيًا داخل مصرف مائي بالجيزة.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين الـ6 قتلا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن اقتاداه عنوةً إلى مصرف مائي مكبل الأيدى، وكمما فاه بقطعة قماشية أو تقاها برباط بلاستيكي - أفيز - حول عنقه ودفعاه إلى المصرف وهو على قيد الحياة وظلا سويا محدقين بجثمانه حتى تيقنا من غرقه، قاصدين قتله، وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى ألا وهي خطف المجنى عليه بطريق التحايل الواقع عليه بأن استدرجه الأول إلى أحد المقاهي مستغلا علاقة الصداقة بينهما، واستقل رفقته المركبة الآلية خاصته لتوصيله إلى مسكنه، إلا أنه انطلق به إلى مكان ناء والمتفق عليه سلفا مع المتهمين من الثاني وحتى الخامس، وما تهيأ لهم الظرف حتى تقفوا أثره واعترض المتهمون طريقهما وظفروا بالمجنى عليه فانهالوا عليه ضربًا وأوثقوا يداه برباط بلاستيكي - أفيز، واقتادوه عنوةً داخل صندوق المركبة الآلية قيادة الأول وقصدوا منزل السادس على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة حازا وأحرزا أدوات - عصا، رباط بلاستيكي - أفيز - مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أومبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

قائمة أقوال الشهود وأدلة الإثبات

الشاهد الأول مقدم شرطة - رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يشهد أنه انتقل إثر بلاغ الأهالي للعثور على جثة المجنى عليه طافية بمصرف مائي بدائرة المركز، وبمناظرته تلاحظ له رباط بلاستيكي - أفير - حول عنقه، مشيرًا إلى أن تحرياته دلته إلى اقتراف المتهمين من الأول حتى الخامس الواقعة خطف المجنى عليه بتحريض من المتهم السادس السابق (خلف) مع المجني عليه لتحصله على مبلغ مالي بطريق الغش والتدليس، واستعان بالأول لعلاقته الوطيدة بالمجني عليه فوافقه، لما أدركه قبيل الواقعة من ممارسة المجني عليه الفجور وتصويره خلسة للمتهم الثالث إبان علاقتهما الأثمة، فاغتنم الفرصة واستعان بالمتهم الثالث، واتفقوا سويًا على استدراج المجني عليه واحتجازه وإكراهه على التوقيع على سندات لدين ومساومة أهليته لرد المبلغ المالى الخاص بالسادس ومحو المقطع المصور للثالث.

وفي سبيل إنفاذ مخططهم عاونهم الثانى والثالث والرابع، بأن استدرجه الأول واستقل سيارته وفى طريق ناء اعترض طريقه المتهمين من الثانى وحتى الخامس، وانهالوا عليه ضربًا وأوثق الثالث يداه برباط بلاستيكي أفيز -، واقتادوه عنوةً داخل صندوق السيارة قيادة الأول وقصدوا مسكن السادس، والذي أخبرهم بعدم إمكانية احتجاز المجنى عليه لديه، فانصرف المتهمون، وانطلق الأول ورفقته المجنى عليه ولحقه الثالث حتى صاح المجنى عليه جهرا مستغينا إبان قيادة الأول، فخشيا افتضاح أمرهما وانتويا التخلص منه، فتوجها صوب مصرف مائى وأنزلاه وكمما فام مقطعة قماشية أوثقاها برباط بلاستيكي أفيز -حول عنقه ودفعاه إلى المصرف وهو على قيد الحياة ومكثا سويًا محدقين يجثمانه حتى تيقنا من شرقه فاصلة من قتلة، تم تخلصا من هاتفه المحمول.