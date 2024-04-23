الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

محكمة
محكمة

أجلت محكمة الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين سبق الحكم عليهما لاتهامهما مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 19 مايو للاطلاع.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ارهاب محاكمة مجلس الوزراء المجمع العلمي إضرام النيران أحداث العنف

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تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء" لـ 19 مايو

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