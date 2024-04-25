مفاجأة بشأن "طبيب العجوزة" المتهم فى واقعة "جراحة الأنف"

أحالت النيابة العامة بالجيزة، طبيبًا للمحاكمة الجنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، أثناء جراحة في الأنف.

وتبين عند الكشف بالاستعلام من نقابة الأطباء، حول طبيب تسبب في إحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، خلال تحقيقات النيابة العامة والثابت بأوراق القضية أن المتهم لا يوجد له تخصص مسجل وغير مسجل له أي تخصص يمكنه من إجراء عمليات جراحية حتى تاريخه.

تفاصيل قرار الإحالة

وجاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 272 لسنة 2024 جنح العجوزة، المقيدة برقم 31 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة طبيبًا؛ لأنه فى يوم 15 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بصفته غير مختص أحدث عمدًا بالمجنى عليه "م.ع" جرحًا، وذلك بأن أجرى له تدخلًا جراحيًا لتجميل الأنف نتجت عنه عاهة مستديمة متمثلة فى ضيق بفتحات الأنف على الجهة اليسرى يصاحبه صعوبة فى التنفس وتقدر نسبته بنحو عشرين بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات.