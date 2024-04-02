الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. ياسين يشترى قطعة أرض لبناء مستوصف

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من  مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شراء ياسين لقطعة أرض لإنشاء مستوصف لعلاج الغلابة.

 

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 23 

 


وشهدت احداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى حضور الشرطة إلى منزل فاروق واصطحابه، وبسؤال والدته للضابط أوضح أنه متهم في قضية قتل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. ياسين يطلب الزواج من سامية

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. يحيى يطلب من فاروق ترك العمل والمنزل

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة 24 

 

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 24، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. ياسين يعطي جمالات شبكة ذهب

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. سامية تعترف لـ جمالات بحبها لياسين

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