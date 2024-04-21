الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

للتعريف برسالتها في مكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تستقبل وفدا من كلية حقوق عين شمس

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

استقبلت هيئة  النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد الموافق 21 /4/2024  وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور وليد عوض، مدرس بقسم فلسفة التاريخ وقانونه ومدير وحدة التعلم الإلكتروني؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، كما تم إلقاء عدد من المحاضرات استمعوا خلالها لطبيعة عمل الإدارات والوحدات المركزية بالنيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور، محمد صافي، عميد كلية حقوق عين شمس.

النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس جامعة عين شمس

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