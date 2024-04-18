الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تُعلن نتائج التحقيقات حول مخالفات الهيئة العامة للتنمية السياحية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أعلنت النيابة الإدارية نتائج تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتابعت النيابة في بيان لها، أنه لزم التنويه بالآتي:

 1) أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠ وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (٧) لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ / ١٩٩١، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام ٢٠٢١ لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار المهندس وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

2) إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي ١٦٠ مليون دولار أمريكي تشكل نسبة ٩٦.١% من إجمالي المستحقات، ومتبق فقط مبلغ ٦.٥ مليون دولار يشكل نسبة ٣.٩% جار تحصيله لصالح الهيئة. 

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أداءها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.

النيابة الإدارية تحقيقات المكتب الفني المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية

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