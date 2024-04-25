طبيب يدمِّر أنف مريض بالجيزة.. "عمله عاهة مستديمة"

أحالت النيابة العامة بالجيزة، طبيبًا للمحاكمة الجنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، بسبب جراحة في أنفه.

وجاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 272 لسنة 2024 جنح العجوزة، المقيدة برقم 31 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة طبيبًا؛ لأنه فى يوم 15 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بصفته غير مختص أحدث عمدًا بالمجنى عليه "م.ع" جرحًا، وذلك بأن أجرى له تدخلًا جراحيًا لتجميل الأنف نتجت عنه عاهة مستديمة متمثلة فى ضيق بفتحات الأنف على الجهة اليسرى يصاحبه صعوبة فى التنفس وتقدر نسبته بنحو عشرين بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال سائق أصيب بعاهة مستديمة على يد طبيب تجميل

وجاء في أقوال "م.ع" 25 سنة، سائق، أنه على إثر رغبته في إجراء جراحة تجميلية بالأنف توجه إلى المتهم بعيادته الخاصة، والذي أفاد له عقب توقيع الكشف الطبى عليه بإجراء جراحة تجميل الأنف.

وأضاف أنه وعقب إجرائه لذلك التدخل الجراحي حدثت له مضاعفات تمثلت في نزيف بالأنف وصعوبة التنفس عاود وتواصل معه وأبلغه بتلك المضاعفات، والذي حدد موعدًا لإجراء التدخل الجراحي الثاني لتصحيح مسار التدخل الجراحي الأول وتمت الجراحة إلّا أنه ظلت مضاعفات في تزايد وتمثلت في عدم قدرته على التنفس؛ بسبب ضيق فتحات الأنف وعدم تحسن حالته الصحية، وذلك لإهمال المتهم في الجراحة والتشخيص.