الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة مضيفة طيران في اتهامها بقتل ابنتها في الرحاب

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة 24 بمحكمة  جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة مضيفة الطيران التونسية بتهمة إنهاء حياة ابنتها بدائرة قسم شرطة الرحاب.

محاكمة مضيفة طيران في اتهامها بقتل ابنتها في الرحاب

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453، وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء، وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

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