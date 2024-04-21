الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق 9 متهمين بـ"خلية العجوزة" إلى المفتى

اعدام
اعدام

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم،  إحالة أوراق 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"،  إلى  المفتي وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا لتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

الدائرة الأولي إرهاب إحالة أوراق 9 متهمين فضيلة المفتي المستشار محمد السعيد الشربينى

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