الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى العملة بمنطقة عابدين

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة الاتجار النقد الأجنبي السوق المصرفية وحده مباحث قسم شرطة عابدين مديرية امن القاهرة محلية وأجنبية

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