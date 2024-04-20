تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع الإرهابية إلى 2 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 37 متهمًا، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع" لجلسة 2 يونيو للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعًا لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة "داعش"، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

أضاف، “المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس حتى العاشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتي الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام”.