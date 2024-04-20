وصول المتهمين فى قضية "رشوة مياه أسوان" إلى المحكمة

وصل، منذ قليل، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المتهمون رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وآخرون وسط حراسة مشددة، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة "أودي".

حملت القضية الرقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية. هم:

- "يحيى. ع" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

- "محمد. س" موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان "عمرو. م"، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان.

-"حاتم. م" مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات.

-"علاء الدين. م" مالك المكتب الدولي للتوريدات.

-"رندا. ج" نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه- على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيهـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.