عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

شهدت الساعات القليلة الماضية تفاصيل مثيرة في جلسة محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات المتهم بالتعدي بالضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

بداية الجلسة

بدأت، اليوم الخميس، محكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي في حوالي الساعة 10 صباحًا.

حضور الدفاع وتغيب حسين الشحات

تغيب حسين الشحات لاعب نادى الأهلى عن حضور الجلسة الأولى وهو ما أعلنه محاميه أثناء نظر الجلسة، رغم علم اللاعب بأن اليوم نظر الجلسة، وتم إعلان محاميه وإعلان الشحات بموعدها إلّا أن محامي حسين الشحات أكد أن حضور اللاعب ليس إلزاميًا.

ماذا طلب دفاع محمد الشيبى من القاضي؟

وطلب دفاع محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية، وقدم طلبًا إلى هيئة المحكمة للموافقة على استخراج تلك الصورة من الجهة المعنية.

طلبات دفاع الشحات

وطالب دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من لاعبي نادي الأهلي طاهر محمد طاهر، رامى ربيعة، محمد مجدى أفشة، على معلول، سيد عبدالحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله إداري، جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عامر حسين، لجنة المسابقات، لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات، وإحالة محمد الشيبي للجنة الانضباط.

تأجيل جلسة المحاكمة

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي لجلسة 9 مايو، للاطلاع.