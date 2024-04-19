غدًا.. الحكم على المتهمين فى "خلية داعش حلوان"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على المتهمين في قضية “خلية داعش حلوان”.

تفاصيل الحكم السابق

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهمون الذين جرت محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، الذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.