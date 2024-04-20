السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لتاجر مواد مخدرة بالشروق

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، رئيس المحكمة، بمعاقبة تاجر في المواد المخدرة "الاستروكس والهيروين" بالسجن المؤبد في الشروق.

كانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الشروق.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 6660 لسنة 2023 جنايات الشروق عن قيام المتهم "عطوة.ر"، بالاتجار بالمواد المخدرة "الاستروكس والهيروين" وحيازته كمية من المواد المخدرة داخل مخزن بمنطقة الشروق، عثر على 10 كيلو استروكس و8 كيلو هيروين وعدة أسلحة بيضاء، قبل توزيعها على العملاء، وعلى الفور وتم القبض على المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بارتكابه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار عاطف رزق كامل المواد المخدرة الاستروكس والهيروين السجن المؤبد الشروق

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