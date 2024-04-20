المشدد 3 سنوات لتاجر مواد مخدرة بقصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة الحشيش، وغرامة 10 آلاف جنيه، في قصر النيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد، ومحمد أحمد الشرقاوي، سالي عمرو الصعيدي.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في قصر النيل.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6606 لسنة 2023 جنايات قصر النيل، عن قيام المتهم "يوسف.ز"، الاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" وحيازته كمية من المخدرات وإحراز سلاح أبيض أثناء سيره بالطريق العام، أثناء قيادته سيارته الخاصة عثر بحوزته على 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته، أقرّ بارتكابه الواقعة.