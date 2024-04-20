تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة وسرقتها بقصر النيل لـ11 مايو

أجلَّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة وسرقتها في منطقة قصر النيل إلى جلسة 11 مايو المقبل للمرافعة.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة وسرقتها في قصر النيل.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6683 لسنة 2023 جنايات قصر النيل عن قيام المتهم "محمود.أ"، بالتعدي جنسيًا على فتاة أثناء دخولها عقار منزل بملامسة جسمها، حتى أقدم على سرقة محتوياتها وفرَّ هاربًا.

وتمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة.