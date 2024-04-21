اليوم.. الحكم على المتهم بقتل شقيقة زوجته في عابدين

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، الحكم على المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.

وصل لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه وتبين أنه بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.