اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهمًا بقضية " خلية العجوزة "

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بـالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا لتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.