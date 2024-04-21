اليوم الحكم في استئناف "ملحن القرآن" على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الأحد، الحكم في استئناف الموسيقار أحمد حجازي، ملحن القرآن الكريم على أنغام الموسيقى، على قرار حبسه 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان.

كان حكم الحبس قد صدر برئاسة المستشار وائل عبد المنعم الشامي وعضوية المستشارين عمر محسن ومحمود نجيب وبحضور نيابة أحمد عنتر ممثل النيابة وأمانة سر ياسر سمك.

تلاوة آيات قرآنية لحنها على العود

وكان "حجازي" ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

وكان محامٍ تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.