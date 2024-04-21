الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

إنجي حمادة
إنجي حمادة

 قضت جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة  المستشار حسن فريد بمعاقبة إنجي حمادة في قضية  المخدرات، بعدما تم ضبطها والعثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر "التامول" كانت في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف.

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

سوابق

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة، عن أن إنجي حمادة، وهى فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

وجاء في التحقيق في حالة الإعلامية إنجي حمادة، المعروفة أيضًا باسم سماح مصطفى عبدالفتاح، والتي وُجِدَت تسكن في منطقة القاهرة الجديدة، وتعمل في مجال الإعلام عدة بلاغات ضدها. 

جنايات القاهرة المنعقدة المستشار حسن فريد معاقبة انجي حمادة التامول الاقراص المخدرة الأجهزة الأمنية

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