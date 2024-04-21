بعد إحالة أوراقهم للمفتى.. أسماء 9 متهمين فى "خلية داعش العجوزة"

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الأحد، إحالة أوراق 9 متهمين من أصل 43 متهمًا، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وضمت قائمة المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي كلا من:

السيد عبد الدايم إبراهيم

عاطف عمر عبد الغني

حسام منوفي

أنس جمال سعد

محمد فوزي علي

إسماعيل ممدوح إسماعيل

عبدالله عبد الواحد

عمرو السيد محمد

حذيفة مختار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.