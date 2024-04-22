اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل مزرعة في منطقة البدرشين.

أولى جلسات طعن المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا ضد أيمن عبدالفتاح المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.