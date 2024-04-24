الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

براءة طالب عرض طفلة للبيع بـ100 ألف جنيه على مواقع التواصل

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة طالب بكلية تجارة، من تهمة الاتجار بطفلة في المقطم بعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «هالة. ع»، 49 سنة، موظفة، و«خلود. ع»، 25 سنة، طالبة، و«مدحت. ص»، 26 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، عرضوا طفلة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، نظير 100 ألف جنيه.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين عرضوا الطفلة المجني عليها للخطر بأن هددوا حياتها وأمنها وسلامتها، وأنهم أنشأوا وأداروا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب الجريمة. 

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