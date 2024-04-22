إحالة المتهم بحيازة 4 كيلو هيروين فى المقطم للجنايات

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة المتهم بحيازة مواد مخدرة، وسلاح ناري خلال تواجده في دائرة قسم شرطة المقطم، إلى محكمة الجنايات.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص بحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح ناري خلال تواجده في دائرة قسم شرطة المقطم.



وضبطت أجهزة الأمن، عاطلًا له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 4 كيلو جرامات لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وسلاح أبيض و2 ميزان وسيارة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.