القبض على طالب دهس حارس عقار في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

تفاصيل فحص البلاغ

بالانتقال والفحص تبين أن أثناء عبور حارس عقار مقيم بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

نتائج التحريات

وعقب التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها “طالب، مقيم بمحافظة القاهرة” وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.