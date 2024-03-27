الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بشهادات دراسية

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بكفرالشيخ والغربية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بمنحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" والاستيلاء على أموالهم وقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "كفر الشيخ والغربية" واتخاذهما من مقرى الكيانين مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى إضافة إلى الترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (267 شهادة دراسية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفين تفيد اجتيازهم دورات تدريبية مختلفة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - 6 أكلاشيه - طلبات تسجيل التحاق بالدراسة - مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلبة الدارسين - مجموعة من نماذج امتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين - مطبوعات دعائية - مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة - جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على نماذج الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لأحد الكيانات الوهمية)، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية كيانين تعليميين وهميين النصب والاحتيال جرائم النصب والاحتيال وزارة الداخلية

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