الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة في ضبط "حسناء الوراق" بمواد مخدرة

متهمة
متهمة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدة مشهوره ب"حسناء الوراق" لحيازتها مخدر الحشيش في الوراق إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكنت من ضبط سيدة في الوراق لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمة ضبط بحوزتها على مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة مخدر الحشيش الوراق المضبوطات للمعمل الكيميائي مخدر الحشيش بقصد الاتجار

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