الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل جزار فى حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جزار سبب اقتراضه مبلغًا ماليًا منه، وتأخره في سداد المبلغ، مما تسبب في مشاجرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين يعملان في محل جزارة بالمنطقة، ووجود مصاب بينهما في حالة خطرة للغاية، نتيجة تعرض للطعن بسلاح أبيض.

وبانتقال رجال المباحث إلى المكان، تبين وفاة الجزار عقب مشاجرة نشبت بينه وبين عامل، في شارع رايل بالمنطقة، بسبب اقتراض الأخير مبلغًا ماليًا من الأول المصاب بجرح غائر باليد.

وتبيَّن أنه وأثناء قيام العامل برد جزء من المبلغ المالي الذي اقترضه من المتهم، وقعت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة نتجت عنها وفاة الجزار.

نيابة حلوان الجزئية قتل جزار تحريات المباحث سداد المبلغ مشاجرة

مواد متعلقة

القبض على شخصين هشما رأس ابن عمهما في مشاجرة بسوهاج

الأكثر قراءة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

معهد الفلك يُعلن موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

هبوط أرضى بطريق الواحات باتجاه أكتوبر

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة