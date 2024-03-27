حبس المتهم بقتل جزار فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جزار سبب اقتراضه مبلغًا ماليًا منه، وتأخره في سداد المبلغ، مما تسبب في مشاجرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين يعملان في محل جزارة بالمنطقة، ووجود مصاب بينهما في حالة خطرة للغاية، نتيجة تعرض للطعن بسلاح أبيض.

وبانتقال رجال المباحث إلى المكان، تبين وفاة الجزار عقب مشاجرة نشبت بينه وبين عامل، في شارع رايل بالمنطقة، بسبب اقتراض الأخير مبلغًا ماليًا من الأول المصاب بجرح غائر باليد.

وتبيَّن أنه وأثناء قيام العامل برد جزء من المبلغ المالي الذي اقترضه من المتهم، وقعت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة نتجت عنها وفاة الجزار.