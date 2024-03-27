القبض على شخصين هشما رأس ابن عمهما في مشاجرة بسوهاج

ألقت مباحث مركز سوهاج، القبض على شخصين لقيامهما بالتعدى على ابن عمهما بالضرب بـ«عصا شوم» بسبب خلافات الجوار، مما نتج عنه إصابته بجروح متفرقة في رأسه واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

البداية بتلقي مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز، فانتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، إصابة عامل، بجروح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وذلك إثر تعد نجلى عمومته، والطرفان يقيمان بذات الناحية، عليه بالضرب بعصا شوم، وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزة الأول «عصا شوم»، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

وباستجواب شقيق المصاب مقيم بذات الناحية، اتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه بالضرب بـ«عصا شوم» كانت بحوزة الأول مما أدى لحدوث إصابته لذات السبب، وجرى التحفظ على المتهمين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.