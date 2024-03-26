مصرع شخص وإصابة زميله في مشاجرة بمحل جزارة بحلوان

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة داخل محل جزارة؛ بسبب خلافات مالية في حلوان.



تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب داخل محل جزارة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص به جرح غائر بالجبهة، كما تبين وجود مصاب بجرح باليد.



بعمل التحريات تبين أن المجني عليه اقترض أموالًا من المتهم ولم يردها كاملة بل أحضر جزءًا منها، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.