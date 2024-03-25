جامعة حلوان تختتم دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية

نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان، ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبدالعزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، وتعريف وهدف ومبادئ الحركة الكشفية، كالوعد والقانون، والتقاليد الكشفية، والعقد والدورات، والإسعافات الأولية، والنداءات والتشكيلات، والمجالات الفنية والثقافية، والهيكل التنظيمي لعشيرة الجوالة. وقام بالتدريب مجموعة متميزة من قادة الحركة الكشفية والإرشادية بمكتب التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعة.

عقدت فعاليات الدورة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ أحمد نظمي مدير عام برامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والطالبة نادين عبدالحليم القائم بعمل رئيس اتحاد الطلاب، والطالب أسامة محمد أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، ولفيف من الإخصائيين بإدارة الجوالة والخدمة العامة.



وفي سياق آخر نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وقد صاحب الطلاب خلال هذه الورشة، المدربة المتخصصة الأستاذة منال محمد السيد من إدارة النشاط الفني، وذلك في الفترة من 18 مارس وحتى 4 أبريل 2024.

وتم تنظيم الورشة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.