الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تختتم دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان، ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبدالعزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، وتعريف وهدف ومبادئ الحركة الكشفية، كالوعد والقانون، والتقاليد الكشفية، والعقد والدورات، والإسعافات الأولية، والنداءات والتشكيلات، والمجالات الفنية والثقافية، والهيكل التنظيمي لعشيرة الجوالة. وقام بالتدريب مجموعة متميزة من قادة الحركة الكشفية والإرشادية بمكتب التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعة.

عقدت فعاليات الدورة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ أحمد نظمي مدير عام برامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والطالبة نادين عبدالحليم القائم بعمل رئيس اتحاد الطلاب، والطالب أسامة محمد أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، ولفيف من الإخصائيين بإدارة الجوالة والخدمة العامة.

txt

جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل بمتحف محمود مختار

txt

جامعة حلوان تنظم ندوة "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"


وفي سياق آخر نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وقد صاحب الطلاب خلال هذه الورشة، المدربة المتخصصة الأستاذة منال محمد السيد من إدارة النشاط الفني، وذلك في الفترة من 18 مارس وحتى 4 أبريل 2024.

وتم تنظيم الورشة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

مركز التدريب الكشفي المهارات الكشفية وزير الشباب والرياضة للأنشطة الطلابية الحركة الكشفية

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

لأول مرة.. مجلس الأمن الدولى يعتمد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟