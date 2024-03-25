الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل بمتحف محمود مختار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وقد صاحب الطلاب خلال هذه الورشة، المدربة المتخصصة الأستاذة منال محمد السيد من إدارة النشاط الفني، وذلك في الفترة من 18 مارس وحتى 4 أبريل 2024.

وتم تنظيم الورشة تحت إشراف  هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتهدف هذه الورشة إلى صقل مهارات الطلاب في الرسم المباشر، واكتساب الخبرة من خلال التدريب على رسم التماثيل الفنية داخل متحف محمود مختار، وهو ما يعزز قدراتهم الفنية ويساهم في تنمية مواهبهم.

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جامعة حلوان تنظم ندوة "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"

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وفي سياق آخر نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية ومكتب التايكو TICO بجامعة حلوان ندوة بعنوان "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"، بحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات من كليات التربية الرياضية للبنات بالزمالك، والتربية الرياضية للبنين بالهرم، وكلية الخدمة الاجتماعية.

تضمنت الندوة عروضًا حول الكيانات الثلاثة وأنواع الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى نقاش مفتوح مع الضيوف، واستماع لبعض الأفكار الريادية من الطلاب والطالبات. وحاضر في الندوة الدكتورة إيمان أبوطالب مدير مكتب ريادة الأعمال، والدكتور إيهاب عيسوي مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، والدكتور محمد الموصلي مدير مكتب التايكو TICO، والدكتورة إسراء ياسر منسق مكتب GICO ومدير الجلسة.

وتم التأكيد على أهمية التواصل لدفع الطلاب والطالبات لتحقيق أحلامهم في المشروعات، وإيجاد الدعم من الجهات المانحة، والمشاركة والاستفادة من الخدمات المقدمة من حاضنة الأميرة فايزة الرياضية. كما تم توضيح أهمية توجيه البحث العلمي في الماجستير والدكتوراه نحو مشكلات المجتمع، وتشجيع الأقسام العلمية والباحثين على التركيز على إيجاد حلول وربطها بالجهات الداعمة فنيًا وماديًا لتعظيم الاستفادة من الأبحاث والارتقاء بالمجتمع.

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