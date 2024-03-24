الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جامعة حلوان تنظم ندوة "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية ومكتب التايكو TICO بجامعة حلوان ندوة بعنوان "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"، بحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات من كليات التربية الرياضية للبنات بالزمالك، والتربية الرياضية للبنين بالهرم، وكلية الخدمة الاجتماعية.

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبوالذهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة أمل عبدالله عميدة كلية التربية الرياضية، والدكتورة منار شاهين وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سناء مأمون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير حاضنة الأميرة فايزة الرياضية.

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تضمنت الندوة عروضًا حول الكيانات الثلاثة وأنواع الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى نقاش مفتوح مع الضيوف، واستماع لبعض الأفكار الريادية من الطلاب والطالبات. وحاضر في الندوة الدكتورة إيمان أبوطالب مدير مكتب ريادة الأعمال، والدكتور إيهاب عيسوي مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، والدكتور محمد الموصلي مدير مكتب التايكو TICO، والدكتورة إسراء ياسر منسق مكتب GICO ومدير الجلسة.

وتم التأكيد على أهمية التواصل لدفع الطلاب والطالبات لتحقيق أحلامهم في المشروعات، وإيجاد الدعم من الجهات المانحة، والمشاركة والاستفادة من الخدمات المقدمة من حاضنة الأميرة فايزة الرياضية. كما تم توضيح أهمية توجيه البحث العلمي في الماجستير والدكتوراه نحو مشكلات المجتمع، وتشجيع الأقسام العلمية والباحثين على التركيز على إيجاد حلول وربطها بالجهات الداعمة فنيًا وماديًا لتعظيم الاستفادة من الأبحاث والارتقاء بالمجتمع.

وفي سياق آخر، اختتم معهد إعداد القادة فعاليات ملتقى "رمضان يجمعنا" للإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية، بمحاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، ألقاها الشيخ الدكتور السيد عبدالباري، إمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي ووكيل وزارة الأوقاف السابق لشئون الدعوة.

الحاضنات التكنولوجية البحوث العلمية أعضاء هيئة التدريس الأفكار الريادية مكتب الحاضنات التكنولوجية البحث العلمي

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