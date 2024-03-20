الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة، كما هنأ قادة وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بهذه المناسبة العظيمة.


وأكد الدكتور قنديل، أن ملحمة العاشر من رمضان ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، التي نستلهم منها أسمى معاني الفداء والعطاء، مضيفًا أن هذا اليوم العظيم هو مصدر مجد وفخر للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري على مر التاريخ، ووسام على صدور الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الوطن.

 

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان


وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل مصدر إلهام لنا جميعًا على مر العصور والأزمان، نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار وضرورة العمل بروح انتصار العاشر من رمضان للحفاظ على استقرار الوطن، كما يستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.ً

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رئيس جامعة حلوان الرئيس السيسي العاشر من رمضان جامعة حلوان القوات المسلحة

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