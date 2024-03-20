الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف: انتصارات العاشر من رمضان نقظة فارقة فى تاريخ العسكرية المصرية

السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن انتصارات العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973، تعد نقطة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية والإسلام والمسلمين.

txt

"على الجميع الالتزام".. وزير الأوقاف يعلن إطلاق حملة جديدة بالمساجد

وأضاف نقيب الأشراف، على هامش مشاركته في احتفالية "الأوقاف" بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الثلاثاء، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، أن هذا اليوم سيظل شاهدًا على بطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة التي سطّرت في مثل هذا اليوم ملحمة تاريخية ساعدت في بناء دولة متقدمة، متابعًا: "أتوجه بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بهذه المناسبة الطيبة".

وأكد نقيب السادة الأشراف، أننا في حاجة إلى استلهام روح انتصارات العاشر من رمضان، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ورفعته ونهضته، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالمزيد من الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

انتصارات العاشر من رمضان السادس من أكتوبر السيد محمود الشريف احتفالية الأوقاف

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

عاجل.. بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251