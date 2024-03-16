السبت 16 مارس 2024
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الدين لله

"على الجميع الالتزام".. وزير الأوقاف يعلن إطلاق حملة جديدة بالمساجد

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق حملة لنظافة المساجد خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وعلى مدار الشهر الكريم. 

وكتب جمعة، فى منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “خدمة المساجد شرف.. على جميع العاملين بالمساجد القيام بحملة نظافة شاملة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين ومتابعتها على مدار الشهر الكريم، وعلى جميع الأئمة وقيادات الأوقاف متابعة ذلك”.

وفى وقت سابق، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر 1973.

وأكد أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأن الدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء، إلى يوم الدين.

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