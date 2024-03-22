الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة ربتى منزل بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

إصابة ربتي منزل
إصابة ربتي منزل

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين داخل قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، أسفرت عن اصابة ربتي منزل.

البداية بتلقى أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة قنا باصابة  سيدتين بطلق نارى من قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

وكشفت تحريات مفتش مباحث مركز وقسم قنا إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 61 عامًا، وأخرى تبلغ من العمر 17 عامًا، بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية.

وتم نقل المصابتين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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