الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة شخص وإصابة 4 فى حادث بطريق مفيض باريس بالوادى الجديد

حادث سيارة
حادث سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة "دوبل كابينة" بطريق مفيض باريس بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

 تفاصيل الحادث

وتلقي اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة دوبل كابينة بطريق مفيض باريس بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن وفاة عبدالفتاح صلاح محمد، وإصابة كل من محمد سيد عبدالله صلاح، 38 عامًا، وشقيقه أحمد، 43 عامًا، طاهر محمد سعد، 39 عامًا، وسيد محمد السمان، 60 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث


إصابة 4 أشخاص إثر حادث سير بمركز الداخلة

في سياق آخر أصيب 4 أشخاص من مركز الداخلة إثر حادث سير بطريق "القسم- المستشفى" وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق "القسم- المستشفى" بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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