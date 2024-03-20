محافظ الوادى الجديد: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرى

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم توزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، لـ ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك أبناء مركز" حسن حلمي " الإفطار الرمضاني

شاركت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالخارجة ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت حرص المحافظة على مشاركة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك في تقليد سنوي تسوده أجواء البهجة والتقارب، مؤكدةً أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الشكر لأسرهم للرعاية والجهد المبذول لتنمية قدرات ومهارات أبنائهم.

محافظ الوادي الجديد يؤدي "التراويح" بمسجد باريس الكبير

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بالمسجد الكبير بباريس، وسط المصلين من أهالي المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

التقى المحافظ المواطنين، عقب آداء الصلاة، واستمع لمطالبهم، وجاءت أهم القرارات ما يلي:

_الموافقة على تقسيط أرض كمشروع شباب؛ للتمور ومواد غذائية.

_فتح فصل للتعليم الفني (صنايع) بدءًا من العام المقبل تيسيرًا على أهالي المركز.

_طرح أرض لإقامة فندق لخدمة المستثمرين وتعزيز حركة الاستثمار بالمركز.

_فتح باب التقديم لإنشاء وحدات سكنية للجادين طبقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

_تكليف الأوقاف بدراسة فرش مسجد القصر القبلي ضمن خطة وزارة الأوقاف.

هذا، وقد استمع المحافظ لقصيدة في حب مصر من الطفلة لين إسماعيل عقب لقاء المواطنين، مثنيًا عليها وراجيًا أن يديم الله على مصر أمنها وازدهارها.