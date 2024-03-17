محافظ الوادي الجديد يتابع تشطيبات نادي الهجن والفروسية الدولي

تابع محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الأحد، استكمال أعمال التشطيبات بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وكلف المحافظ الشباب والرياضة باستلام مضمار السباق؛ للإشراف والمتابعة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، واستكمال تركيب الإنترلوك بالطريق الواصل من النادي للقرية التراثية، وكذلك سرعة الانتهاء من اللاندسكيب بمحيط الخيمة البدوية.

وتفقد محافظ الوادي الجديد، ونائبه أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بتوسعة المدخل المؤدي لمبنى المحافظ وسرعة استكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية وإنهاء أعمال اللاندسكيب وساحة انتظار السيارات بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم. كما تابع التشطيبات بالخيمة البدوية المُلحقة، موجهًا بالبدء في أعمال التأثيث والفرش وتركيب الإضاءة الداخلية.

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