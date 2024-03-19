الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد تحصد المركز العاشر على الجمهورية بمسابقة الرائد العام المثالى

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

هنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، السيدة نادية إبراهيم دغبوش مدير مدرسة الزهور الابتدائية القديمة بالخارجة، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالمسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمرحلة  (الابتدائية)، والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2023 / 2024، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى" مثمنا مجهودات إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية لتقديم الأفضل والمنافسة على مستوى الجمهورية لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

وتأتى هذه المسابقة انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

تعليم الوادى الجديد يحصد ٣ مراكز متقدمة  جمهورى فى المكتبات النموذجية 

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد فوز قطاع التعليم بـ٣ مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ م.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

حيث جاءت النتائج كالتالى:

_حصل على المركز الأول مدرسة قسطل والعوينى الإعدادية المتميزة بمركز بلاط.
_وحصل على المركز الثانى مدرسة الجديدة الابتدائية بالداخلة.
_وحصل على المركز الثالث مدرسة الخارجة الثانوية للبنات بالخارجة.
 

وهنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الإدارات التعليمية ( الخارجة - الداخلة - بلاط) وتوجيه عام المكتبات والمدارس الفائزة.
معربا عن أمنياته لقطاع التعليم بالمزيد من السداد والتوفيق

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز مدرسة باريس الجديدة الإعدادية بالمركز الأول على مستوى إدارة باريس التعليمية، وبلاط الاعدادية الجديدة بالمركز الأول على مستوى إدارة بلاط التعليمية ضمن تصفيات مسابقة أوائل الطلبة ( المرحلة الإعدادية  ) والتى يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن. 

وكيل التعليم الوادي الجديد الرائد العام الاتحادات الطلابية الذكاء الاصطناعي التفوق القيادي والمجتمعي

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