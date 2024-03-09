السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد" تختتم البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات لمناصب عليا

قيادات التعليم بالوداي
قيادات التعليم بالوداي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية، والذى جرى إعداده بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج استغرق ٤ أسابيع بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية للمستهدفين من الإدارات التعليمية الخمس، كما جرى منح المتدربين شهادات اجتياز.

وكيل التعليم يكرم أعضاء القافلة التعليمية عقب إنهاء أعمالها بالمحافظة

كانت قد أنهت القافلة التعليمية أعمالها بمحافظة الوادى الجديد، وجرى تنفيذها وفقًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية كريمة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وقال وكيل التعليم بالوادى الجديد إن القافلة ضمت صفوة متميزة من خبراء المواد الدراسية المختلفة ومقدمى البرامج المتخصصة، وتهدف لتقديم كل سبل الدعم لطلاب الشهادة العامة.

وحرص وكيل التعليم على تكريم كل أعضاء القافلة، تقديرًا لما قدموه للطلاب من دعم وبما يخدم العملية التعليمية على أرض المحافظة، وشمل التكريم مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لجهدهم الملموس وتعاونهم فى إنجاح العمل بقيادة السيد بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب ضيوف المحافظة عن خالص الشكر والتقدير للجميع لما شهدوه من حسن الاستقبال والضيافة طوال فترة تنفيذ القافلة، متمنين لقطاع تعليم المحافظة وطلابها التوفيق والسداد.

قيادات التعليم بالوداي الجديد
قيادات التعليم بالوداي الجديد
قيادات التعليم بالوداي الجديد
قيادات التعليم بالوداي الجديد
قيادات التعليم بالوداي الجديد
قيادات التعليم بالوداي الجديد
وكيل التعليم الوادي الجديد فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات لتولى المناصب العليا

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